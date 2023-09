Mc Carol canta pra Iza: “MEU NAMORADO É MAIOR OTARIO ELE LAVA MINHAS CALCINHAS “

A funkeira de Niterói foi convidada para o palco num dos momentos mais celebrados do show no último dia do festival paulista.

Lançada em 2012 o hit “Meu Namorado É Maior Otário”, virou hino hoje no último do The Town ao lado da dona do palco Iza que recebeu a diva Mc Carol autora e intérprete do hino. Não tô sabendo lidar com esse momento aqui de casa, imagina quem está lá no festival. A funkeira dividiu o microfone com Iza não apenas para cantar seu hit maravilhoso, mas também para cantar sua parceria de “Fé nas Malucas”.