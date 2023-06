MC Cabelinho pretende reverter vasectomia para ter filhos com Bella Campos

Cantor e atriz vivem um romance desde o ano passado e os dois se conheceram na preparação do elenco da novela ‘Vai na Fé’, o artista chegou a oferecer uma carona para ela

Eu disse que esse ano a cegonha trabalharia bem mais do que no ano passado, não disse? Pois bem, MC Cabelinho já está planejando reverter sua vasectomia para dar andamento no plano dele e de Bella Campos de fabricar filhos. Aloca! Em entrevista ao iG Gente, ele revelou que pretende fazer a cirurgia que reverte a vasectomia e fazer a família crescer.

“Já conversamos sobre filho. Eu sou um menino vasectomizado. Quando decidirmos que é a hora, eu reverto. Acredito que não demora, não”, disse MC Cabelinho.

O artista fez a cirurgia no ano passado e contou detalhes sobre a sua escolha nas redes sociais. Vale ressaltar que quando ele fez o procedimento, ele não conhecia Bella Campos ainda.