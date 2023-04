Mc Cabelinho desmente que álbum tenha múiscas para ex-namorada: “As coisas viralizam e não são verdades”

Cantor esteve no ‘PodPah’ e contou detalhes sobre o seu álbum de rap mais ouvido do país e não deixou de dizer que seu álbum é de uma fase

Mc Cabelinho dá o que falar nas redes sociais diante do seu personagem em Vai na Fé, Hugo. Em entrevista ao podcast ‘PodPah’, ele contou detalhes sobre o seu álbum depois que a web disse que o trabalho tinha algumas músicas feitas para sua ex-namorada, mas não, ele deu detalhes que a vida não gira em torno de ex-namoradas.

“Tudo que eu falo sobre o Little Love foi conversado entre mim e minha namorada, Bella Campos. Foi antes de conhecer minha atual namorada e depois que eu terminei meu último relacionamento. Eu conheci outras pessoas e vivi para caralh*, que me fez escrever o Little Love. Acabamos vendo certas coisas na internet de pessoas que criam coisas na cabeça delas, as coisas viralizam e não são verdades. Muita gente acha que o álbum eu escrevi para minha ex-namorada. Desde que eu terminei meu relacionamento, foi de boa, tranquilo, quando não dava mais, cada um foi para o seu lado, como pessoas maduras”, iniciou.

Cabelinho ainda completa: “O Little Love é um álbum para ficante, não foi para minha ex-namorada. As pessoas tem que parar de achar que a vida gira em torno de ex, coitada da Bruna Marquezine e do Neymar”, finalizou.