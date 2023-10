Mc Cabelinho confessa traição em sua nova música: “Tô arrependido, mas foi muito bom”

Os internautas não aprovaram a canção e ainda detonaram o ex-namorado da atriz Bella Campos pela indireta.

Minha gente, o Mc Cabelinho lançou a música “Depois da meia-noite”, em parceria com o rapper Djonga para o álbum “Inocente Demotape”, só que essa nova canção reabre o debate sobre especulações em torno da traição no relacionamento do cantor com Bella Campos.



Ao longo da letra da música deixa evidente que houve uma traição da parte de Cabelinho, algo que ele afirma ter sido um erro, embora tenha sido prazeroso. Segundo os fãs, essa música está diretamente relacionada ao episódio que levou ao término do namoro do casal.



“Eu tava com duas dentro da X6, uma era atual, a outra minha ex. Imagina a merda que eu arrumei. Mas eu juro que não foi a minha intenção, só fui perceber depois que acordei. To arrependido, mas foi muito bom”, diz um trecho

Tanto Cabelinho quanto Bella ainda não se manifestaram publicamente sobre essas especulações na internet. O namoro do ex-casal chegou ao fim em agosto deste ano, após a atriz descobrir a traição através da imprensa.