Mc Cabelinho assume novo visual após fim das gravações de ‘Vai na Fé’

A novela de sucesso do horário das 18h da Globo terminou e cabelinho assumiu o visual raspado

De cabeça raspada, Cabelinho não quer guerra com ninguém. O artista esperou que as gravações de ‘Vai na Fé’ terminassem e abandonou o seu visual com as pontas do cabelo descoloridas, apostando em um visual de cabeça raspada.

Os fãs do cantor comemoraram o novo visual e disseram que ele ficou uma gracinha. “Ficou um chuchu, né?”, escreveu outra. “Fica feio nunca”, disse mais uma.

Vale ressaltar que o seu namoro com Bela Campos segue firme e forte mais do que nunca. Eu amo um casal!