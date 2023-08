Mc Cabelinho arrebentou colar do Galo de affair: “Mandei ele tomar no c”*

Estudante que teria ficado com MC Cabelinho em BH conta detalhes do encontro ao jornalista Matheus Baldi

atheus Baldi fez o que todas as fofoqueiras queriam fazer com a possível affair de Cabelinho, a estudante de Belo Horizonte. Em entrevista com o jornalista, ela contou detalhes do encontro com o funkeiro antes de ter conhecido Bella Campos e disse que o funkeiro chegou a arrebentar o colar do Galo da estudante.

Duda Mehdef chega a contar detalhes sobre o caso e diz que não entende o motivo dele ter arrebentado o seu colar do time do seu coração. A estudante chega a dizer que xingou o artista e diz que ela não é rica para comprar outro.

Ele ainda diz que quando ficou com o artista e quando ele ia para BH ela não sabia de mais nada sobre ele, ou seja, quando eles ficaram ela acredita que ele tenha contado a verdade é que eles não estivessem mais juntos.