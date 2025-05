Mc Binn desabafa sobre a luta contra vício em maconha: “Orava para Deus tirar a vontade”

Gente, aproveitando que o clima desta manhã está uma delícia, resolvi passear de bicicleta pela orla de Ipanema. Eis que, ao fazer uma pausa para me hidratar, me deparo com a informação de que um ex-brother está focadíssimo em abandonar vícios em drogas e álcool através de exercícios físicos, alimentação saudável e fé.

Bem, acontece que, em um momento de interação com os seguidores, o cantor de funk e ex-BBB MC Binn, de 31 anos, revelou que não faz mais uso da maconha. O músico também confessou que, durante o início da abstinência da erva, teve algumas recaídas, mas a fé o deu forças para continuar focado.

“O primeiro passo fui eu que dei. Falei: ‘Vou parar’. Mesmo quando eu recaía, orava para Deus tirar essa vontade. Minha mãe também orava”, iniciou.

MC Binn revelou está focado no projeto de treinos e dietas (Reprodução/Instagram)

O funkeiro contou que, após passar alguns dias sem usar a substância, começou a sentir aversão ao cheiro, e destacou que foi perdendo, aos poucos, a vontade de fumar.

“Chegou um ponto em que comecei a ter nojo do cheiro. Fora que eu curtia várias brisas e nem lembrava do momento. Ficava na bad, pior ainda. Chegou um tempo em que perdi totalmente a vontade de fumar”, reforçou.

MC Binn também comentou que, ao usar maconha, não tinha controle sobre seus verdadeiros desejos.

“Parei com essa parada há um tempo, mas quando eu usava, dava uma fome danada. O bagulho era desgovernado. Entendi uma coisa: que eu tenho o controle dos meus gostos, desejos e do meu emocional. Então, eu alinho só o que faz bem e está no meu propósito de estilo de vida. A erva não fazia parte. Eu queria parar e entendi que aquilo não me dominava”, contou.

Ao fim, o músico ressaltou que antes do projeto 90 dias de treino e dieta, não conseguia focar unicamente em aderir à alimentação saudável e à prática de exercícios físicos.

“Eu quebrava a dieta. Lancei esse projeto com o intuito de não errar nesses 90 dias e conseguir parar de comer doce quase todo dia. Comer na hora certa é top, mas a bebida atrapalha demais. Fui tirar umas dúvidas sobre bebida, dieta e treino, e era como se eu tivesse jogado meus dias fora. Ninguém bebe controladamente”, completou.