MC Bin Laden denuncia ataques gordofóbicos nas redes sociais: “Cada vez mais vou ficar off”

Ai gente, é insuportável o fato de que muitas pessoas só conseguem ser felizes quando rebaixam outras pessoas né. Nesta quarta-feira (24), o cantor e ex-BBB MC Bin Laden fez um post em suas redes sociais denunciando ataques gordofóbicos que ele vem recebendo através da web.

“Não precisam vim fazer bullying com meu corpo, ou beleza ou etc. Pra defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade”, declarou o MC.

Contundo, vale lembrar que durante a sua participação no BBB24, o cantor deu relatos sobre os ataques gordofóbicos que ele recebeu ao longo de sua vida.

“Você se sente muito constrangido. Tipo assim, você é sempre o último, sempre visto como uma pessoa… O corpo, a fisionomia. Já fui tirado muito assim. Não gosto nem de parecer vitimista”, relatou o ex-BBB, na ocasião.