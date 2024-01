MC Bin Laden dá emoji de ‘cobra’ para Wanessa Camargo: “A única que está formando um grupo”

Mc Bin Laden não teve medo de chegar em Wanessa Camargo e contar os seus motivos para dar um emoji de ‘cobra’ para a cantora. O artista disse que ela é a única que tem pensado no jogo e tem formado alianças dentro da competição. Ué gente, não é um jogo mesmo?

“Eu analisando você dentro do jogo. Não tenho como analisar sua personalidade e caráter porque eu não ouvi muita coisa. Só que eu analisando quem está montando estratégia de unir galera, pra montar um grupo. Eu vejo você como a única jogadora de um outro lado que está se formando um grupo”, pontuou o famoso.

Ele seguiu explicando: “Não é por mal, eu até falei com o Juninho. Ela é uma ótima jogadora. Só que assim, se tivesse camaleão seria uma pessoa que se camufla em vários lugares. (…) É uma pessoa estratégica”, analisou.

Wanessa interrompeu Bin Laden e também se explicou. “É da minha vida. Na escola eu andava com os populares e os nerds. Eu andava com as turmas todas”, afirmou. “É uma pessoa estratégica, tá ligado? Não é por mal”, falou o cantor. “Eu entendo”, finalizou a cantora.