Mbappé pensou em se aposentar: “Não posso jogar para gente que pensa que sou um macaco

Jogador de futebol cogitou se aposentar da seleção da França após sofrer ataques racistas na Eurocopa em 2021

Já disse que não passo pano para os racistas de plantão e dou voz a quem precisar quando assunto é expor esses casos. Mbappé pensou em desistir dos campos de futebol e pendurar as chuteiras após sofrer ataques racistas na Eurocopa no ano de 2021. Em entrevista à Sports Illustrated ele contou que pensou em nunca mais voltar à seleção.

“Não posso jogar para gente que pensa que sou um macaco. Pensei em nunca mais voltar à seleção. Depois refleti, juntamente com as pessoas que jogam comigo, e decidi continuar. Penso que não passa uma boa mensagem uma pessoa se dar por vencida quando as coisas não acontecem como esperamos”, disse o jogador.

Os ataques aconteceram na eliminação da França, nas oitavas de final, pela Suíça, quando o jogador perdeu a última cobrança de pênalti. “Sou um exemplo para muita gente e não podia deixar passar essa mensagem. Não deixei a seleção para poder dizer às gerações mais jovens ‘somos mais fortes do que isto’”, completou.