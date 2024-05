Maycon do BBB 24 polemiza na web ao comparar contrato com TV Globo a sequestro 

Gente, que pesado! Eu tô completamente horrorizada com o que estou vendo. Vocês têm noção do que o Maycon Cosmer, a tia da merenda, disse sobre a Globo? O ex-BBB comparou seu contrato que tinha com a emissora com um sequestro.

Como sabemos, A TV Globo encerrou o contrato de alguns ex-BBBs recentemente e o Maycom está nessa lista, então o cozinheiro soltou o verbo na web e contou que se sentia preso com o vínculo que mantinha com o canal e acabou repercutindo negativamente nas redes sociais.

“A cara da minha esposa era de desespero [lendo o contrato]. Era como se eu tivesse sido sequestrado, e eles estivessem pedindo uma fortuna para me soltar. Era assim que eu estava me sentindo, era assim que eu estava me sentindo até ontem”, pontuou.

Em uma entrevista ao portal Splash, a “tia da merenda” disparou: “A gente cria muita expectativa. Depois que eu fiz aquele desabafo, muitos ex-BBBs vieram me criticar. Disseram que eu tinha que correr atrás, mas meu contrato era diferente do que eles tinham. Não sabiam da minha realidade, mas me julgam pelos recortes da internet”.

Segundo Maycon, algumas oportunidades de trabalho até surgiam no seu pós reality, só que a Globo pedia cachês muito altos para as marcas. Para uma dessas ofertas, teria sido exigido um pagamento de R$ 60 mil. “Eu iria de graça”, revelou ele.

“Claro que eles vão preferir fechar com várias outras pessoas que têm o mesmo engajamento que eu, mas vão cobrar 10% disso. Esse era o meu problema com eles. Um dos patrocinadores do programa contratou gente, então por que a gente que era do programa não foi contratado?”, questionou.

E o ex-BBB ainda disse que não tem como recuperar as oportunidades perdidas enquanto ele ainda era contratado da Globo: “Tudo que caiu na mão deles caiu no limbo, a gente não tem esses contatos”.