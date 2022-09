Matheus Sampaio pede Brenda Paixão em casamento e tem Demi Lovato como “madrinha”

O casal já teve suas fotos curtidas e comentadas pela cantora

Minha gente, esse Rock In Rio tá rendendo mais fofoca do que eu pensei que renderia. Ave! Matheus Sampaio pediu a mão de Brenda Paixão com a bênção da cantora americana Demi Lovato.

“Sim! Eu fui pedida em casamento na frente da Demi Lovato!”, escreveu Brenda.

Matheus ainda mostrou que teve o apoio de Demi para fazer o pedido. Fofinho, né?

A cantora chegou a declarar sua torcida para o casal quando eles estavam no Power Couple, curtindo fotos e tudo.