Fic criada com sucesso! Matheus inventa personagem em ‘No Limite’

Participante cria realidade paralela como estratégia de jogo

Vai passar no crédito ou no débito? A fic já está toda criada e Matheus, participante do No Limite, vai ter que tomar cuidado para não se perder no personagem. Como estratégia de jogo, o rapaz disse que gosta de ser chamado de Pires e que está desempregado. Aloca.

“O que mais eu puder criar esse personagem para o meu jogo, eu vou fazer, sem pudor”, disse Matheus, ou Pires (risos).

estávamos precisando de uma gay trambiqueira e fanfiqueira na televisão #NoLimite pic.twitter.com/h4ZZkfukqy — matheus (@whomath) May 4, 2022

E não venha achar que o jogador está com moleza não, ele joga todas suas cartas e já se imagina vencedor, mas isso não seria possível sem suas alianças. No programa de ontem (04), o participante aliciava pessoas para seu grupo, chamando uma a uma no canto para uma “conversa”.

Alguns participantes viram ele fazer isso e não aprovaram, dizendo que mesmo que seja uma estratégia para combinação de votos, pode gerar intriga dentro do mesmo grupo.

Vale lembrar que Matheus está na tribo Sol, que perdeu as duas primeiras provas, de abrigo e de comida, mas ganhou a prova de imunidade, colocando toda a tribo Lua na reta.

No Limite está bem mais animado que BBB22, tô amando as tretas que já começaram a ganhar corpo no primeiro dia do programa. Vou acompanhar tudinho.