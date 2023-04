Matheus e Kauan compram jatinho de R$20 milhões

Dupla sertaneja investiu alto e contou para Léo Dias que a história dos dois está prestes a se tornar um livro cheio de boas conquistas

Presente de Virgínia? Que nada! Matheus e Kauan trabalham muito para ter o que tem hoje, inclusive uma carreira brilhante. A dupla acabou de adquirir um jatinho avaliado em R$20 milhões e Léo Dias ainda descobriu que a história dos dois vai se tornar um livro bem emocionante para os fãs. Ah, vale ressaltar que o jatinho foi adquirido para fazer a movimentação de toda a equipe pelo país.

O sucesso é tanto que quase não falta tempo para a família, sendo assim, a compra do meio de transporte foi mais do que essencial para manter a família por perto. Kauan mora em São Paulo com a mulher Sarah Biancolini e é pai de Bernardo, Sophia e Arthur. Matheus vive em Goiânia com Paula Aires e os filhos Davi e João Pedro.

A história dos dois ainda vai se tornar um livro e está em fase final de quase lançamento, previsto para até o final deste ano. Ou seja, já já os fãs da dupla vão poder se deliciar com boas histórias desde o início da carreira.