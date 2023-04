Matheus, dupla sertaneja com Kauan, faz transplante capilar

Cantor sertanejo realizou o procedimento estético e falou sobre os cuidado que tem que ter pós cirurgia

Cuidar da beleza está no topo das atividades diárias dos nossos artistas do coração. Mateus, da dupla Matheus e Kauan, não ficou de fora e investiu em um transplante capilar. O artista ainda aproveitou o ensejo para falar sobre a decisão que tomou e os cuidados necessários para ter uma boa recuperação no processo.

“Careca cabeludo na área! Agora não vou ter mais a maior testa do sertanejo! Essa fama vai ficar para quem? [Risos]”, brincou o cantor.

O cantor aproveitou e falou sobre sua vontade de fazer o transplante. “Quando a gente tem vontade de fazer as coisas, seja por estética ou saúde, tem que correr atrás. Uma das minhas metas para 2023 é fazer as coisas pelas quais estou esperando e procrastinando há muito tempo”, finalizou.