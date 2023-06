Matheus Ceará retoma agenda após crises de ansiedade

As apresentações do trabalho do humorista se iniciam no dia 22 de junho após ele fazer o anúncio de pausa na carreira

Depois de fazer uma pausa na carreira por conta de crises de ansiedade, Matheus Ceará voltou com tudo para os shows. O humorista revelou que retomou a sua agenda e compartilhou as novas datas do seu show com seus seguidores, amigos e parentes. As apresentações se iniciam na quinta-feira (22). “Saiu! Agenda geral de shows! Vocês pedem e eu conto!”, escreveu em legenda de publicação no Instagram. O humorista tinha feito até um vídeo explicando mais detalhes sobre seu estado de saúde. “Eu tenho crise de ansiedade, crise de pânico e depressão também. Então tem vários gatilhos que aceleram isso daí. Domingo eu estava voltando de um show e tive um gatilho forte também. E resolvi por hora cancelar tudo e poder resolver”, revelou.