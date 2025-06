Mateus Solano rompe o silêncio sobre saída da Globo: “Estava acomodado”

Amores, estou preparando um chocolate quente 70% com canela em pó para me aquecer nesse início de inverno. Eis que resolvo conferir o que há de interessante no YouTube de minha smart tv de 98 polegadas e me deparo com um bate-papo faraônico com Mateus Solano. Meu bem, o divo não fez a egípcia e contou detalhes sobre a saída da Glô.

Acontece que, em entrevista ao programa Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie, o ator Mateus Solano, de 44 anos, deu fim aos boatos sobre o rompimento com a TV Globo e esclareceu que a saída da emissora foi positiva para sua trajetória artística.

Mateus Solando dá detalhes sobre a saída de TV Globo (Divulgação/Selfie Service)

De acordo com o Solano, o modelo de contrato longo o fez sentir profissionalmente acomodado, fato que o fez ir em busca de novos desafios para a carreira.

“Nesse modelo de contrato longo, você se atrofia enquanto artista. O artista é para ser inconformado. Se você tem dinheiro todo mês, seu trabalho vai se acomodando”, confessou o ator.

Mateus Solano garantiu que se reinventar como artista é desafiante e necessário para fugir da zona de conforto e conquistar novos sonhos. O ator ainda reforçou que seu rompimento com a emissora carioca lhe foi favorável.

“O término do contrato longo foi um desafio muito positivo para mim como artista”, completou.