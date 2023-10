Mateus Marques expõe cara de Leilane Neubarth em matéria invadida por astros pornô

O jornalista fez um recorte da cara da jornalista que esperava para chamar o repórter para entrar ao vivo e teve sua matéria invadida por astros pornô

Contei para vocês ontem (04) que Mateus Marques teve seu moneto ao vivo, na Globo News, invadido por dois astros pornô. Leilane Neubarth não escondeu sua cara de espanto ao ver os dois homens gigantes de Miami que apareceram ao lado do comunicador que aguardava sua entrada. O post foi parar no feed do jornalista e ela ainda comentou.

“É assim que a Leilane Neubarth fica quando eu tô esperando entrar ao vivo e aparecendo no telão dela. Vocês sabem o que ela tava assistindo ali né?”, escreveu.

Ela ainda respondeu: “Pela minha cara vocês podem perceber meu espanto diante daquilo que eu estava vendo num telão enorme ao meu lado”, escreveu na publicação.