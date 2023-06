Match de milhões : Michael B. Jordan curte algumas fotos de Gleice Damasceno e a web vai a loucura

A ex-BBB e influenciadora revela se rolou algo com o cobiçado ator norte-americano após investidas do mesmo.

Como você reagiria se ninguém mais e ninguém menos que Michael B. Jordan tivesse curtido várias fotos suas no Instagram???? A privilegiada desse feito foi a Gleici Damasceno, campeã do bbb18 e influenciadora digital.

Mesmo sendo considerado um dos homens mais bonitos do mundo, a investidas do ator não deram em nada. A ex-bbb não trocou sequer um emoji com o astro de Hollywood mesmo com a calorosa torcida pelo “casal”. Em alguns desses cliques, Gleici estava de biquíni e em poses sensuais. Fãs suspeitaram que Jordan tenha bisbilhotado o perfil da acreana, já que essas postagens era bem antigas.

“Não passou disso, sabe? E aí vou morrer para sempre com essa dúvida”, brincou Gleici). Ela contou que admira o trabalho dele como ator e o acompanhou em Pantera Negra (2018).

“Realmente foi do nada. Ele curtiu umas três, quatro fotos minhas. Acordei e estava um alvoroço na internet, aí pensei: ‘Caramba, que legal, né?’. Fiquei feliz que ele curtiu minhas fotos e sabe quem eu sou, afinal é o homem mais bonito do mundo, na minha opinião.” Admitiu a ex-BBB.

“Acredito que ele achou algumas fotos minhas bonitas e curtiu. Nada além disso. Agora, como ele achou o meu perfil, não faço ideia!”, completou ela, empolgada com as possibilidades.

To passada contigo Gleici. Como você me deixa esse homem escapar assim????

Oportunidades como essas não ocorrem duas vezes.

E vocês, perderiam uma oportunidade dessas ou investiriam sem pensar duas vezes???