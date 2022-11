Massafera e Gianecchini serão um casal em produção para o cinema

Casal estará junto em ‘Uma família feliz’, filme dirigido por José Eduardo Belmonte

Ai, ai, as minhas manas que adoram um cinema devem estar em festa, porque não sei vocês, mas eu amo um filme brasileiro. Agora quando falamos em Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini, subimos um degrau a mais nesse “gostar”. Os dois estarão juntos na produção “Uma família feliz”, dirigido por José Eduardo Belmonte.

A história foi criada por Raphael Montes, o mesmo criador da série que me arranca suspiros em cada nova temporada, ‘Bom Dia, Verônica’.

Enquanto Gianecchini já estava ambientado com as produções de Montes, Gazi tentava estrelar em um filme de terror desde 2019, e na última semana já iniciaram as filmagens do longa.