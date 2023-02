Mart´nália revela crush em Malu Mader

Cantora ainda disse, em entrevista ao podcast ‘A Playlist da Minha Vida’ com Fernanda Torres, que namorou uma chacrete

Olha ela! Mart ́nália deu o que falar na sua participação no podcast de Fernanda Torres, “A Playlist da Minha Vida”. As revelações da vida amorosa da cantora chegaram aos holofotes e ela revelou que tem crush em Malu Mader e ainda que namorou uma chacrete no passado.

“Sim, essa música foi barba, cabelo e bigode. Esse solo do Paco de Lúcia (violonista espanhol)… E quando fui ver era tema da Malu Mader na novela (“Top model”). Ela com aquelas sobrancelhas… Malu com Djavan…”, suspira Mart’nália.

A cantora ainda diz que namorou uma chacrete. “Eu namorei uma chacrete”, entregou Mart’nália. “Mas qual delas?”, quis saber Torres. “Vai que ela ainda está viva…”, respondeu ela sem citar o nome. “Ela tinha algum tema? Você namorou a Índia Potira, Mart’nália?”, insistiu a atriz. “Ela tinha tema, mas não era essa não”, desconversou a cantora.