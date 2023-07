Marta escreve carta sobre a sua última Copa do Mundo: “Estou tão cansada”

A nossa eterna Rainha dos campos de futebol revela como planeja passar o seu futuro, após fazer o anúncio da sua aposentadoria.

Amores, a essa altura todos já devem estar sabendo que, atualmente, a nossa eterna Rainha do Futebol, a Marta, a camisa 10 da nossa Seleção Brasileira, está na Austrália, defendendo nosso país em sua sexta e última Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Estando mais uma vez em uma competição tão importante, através de uma carta, que foi enviada ao site The Players’ Tribune, a atleta se emocionou ao falar sobre a sua trajetória no futebol, mas garante que poder inspirar outras meninas a correrem atrás de seus sonhos é mais importante do que qualquer um dos prêmios que a artilheira já ganhou.

“Sinto um orgulho imenso ao imaginar que talvez existam meninas por aí me assistindo e que eu possa inspirá-las a alcançar seus sonhos. Isso significa muito para mim. Vale mais do que qualquer título, medalha ou troféu que ganhei”, iniciou a Rainha.

Em seguida, ela conta como imagina o seu futuro próximo, já que a mesma está prestes a anunciar a sua aposentadoria dos campos, porém, em seu futuro perfeito, em momento algum, Marta mostra que pretende deixar completamente de lado a sua paixão pelo futebol.

“Sou eu bem velhinha chegando num parque enorme com vários campos de futebol. Meninas e meninos estão jogando bola por todos os cantos que você olha. E eu estou com uma daquelas cadeiras de praia baratas, uma bebida na mão — talvez seja um café, mas, dependendo do dia, quem sabe… talvez seja outra coisa. Encontro um bom lugar na beira do campo, abro minha cadeira e me jogo que nem os americanos costumam fazer. Tomo um gole da minha bebida e então… só aprecio aquelas crianças jogando o jogo que elas adoram. O jogo que todos nós amamos”, planeja a atleta.

Por fim, a Rainha se mostra cansada de ver um campeonato tão grandioso se resumindo a sua pessoa e reflete sobre a importância da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

“Falando em futuro… Posso ser sincera de novo? Estou tão cansada de falar sobre isso! Não quero mais que me perguntem sobre a Marta. Esta Copa não é sobre mim. Não é só a Marta. Nunca foi só a Marta. E nunca será só a Marta. É sobre todas nós. É sobre o BRASIL. Assim como deve ser”, finalizou Marta.