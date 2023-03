Marrone revela detalhes de procedimento estético

De acordo com Fabíola Reipert o procedimento durou sete horas

O sertanejo Marrone apareceu nas redes sociais depois de enfrentar a faca e fazer vários procedimentos de uma vez em uma cirurgia de sete horas. De acordo com a jornalista, ele corrigiu as pálpebras, fez plástica, mexeu no pescoço, remodelou o nariz e corrigiu as orelhas. Eita!

O resultado deixou a web chocada e a jornalista ainda disse que ele rejuvenesceu, dizendo que ficou bom o resultado da cirurgia. Enquanto outros questionam se a cirurgia já teria acabado.

“Estou me sentindo feliz demais, quando olho no espelho me sinto bonitão, bem melhor que antes”, disse ele em entrevista ao Domingo Espetacular.