Marrone, dupla com Bruno, precisou levar alguns pontos na testa após cair do palco

Gente, acabei de chegar no meu prédio após o belíssimo almoço que rolou na casa de mamãe, quando entro no elevador, recebo um áudio de uma das minhas fofoqueiras trazendo atualizações sobre o acidente do cantor Marrone, da dupla Bruno & Marrone.

Para quem não sabe, o sertanejo foi levado para o Hospital Albert Einstein após cair do palco durante um show em Goiânia na noite deste sábado (10). Segundo os familiares do cantor, ele está com ferimentos leves e foi submetido a exames. Essas informações são de exclusividade do g1.

Nas redes sociais, Bruno tranquilizou os fãs da dupla e disse que Marrone está bem e ele só precisou levar alguns pontos na testa.

— Tá tudo certo com o Marrone. Ele caiu do palco e quase me matou do coração. Só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo aqui já, tá tudo bem, mas meu Deus, eu assutei muito, mas graças a Deus tá tudo certo. O Marrone tá ótimo” — disse Bruno.

No vídeo que está circulando na web, é possível ver quando a equipe de produção da dupla se aglomera para socorrer o cantor. O público chega a fazer coro com o nome do artista e o Corpo de Bombeiros não foi acionado. Marrone terá que passar 8 horas em observação no hospital.