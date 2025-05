Marrone dá em cima da digníssima Cariucha na festa de Leo Dias

Ontem rolou a festa do ano, o aniversário do meu íntimo Leonardo Antônio. A festa foi produzida por ninguém mais, ninguém menos que a top diva Andrea Guimarães, rainha das grandiosas e luxuosas festas da América Latina, e claro, teve presença de todo mundo.

Nunca se viu tanta celebridade por metro quadrado, igual a festa do Leozinho. Mas o que chamou a atenção foi a investida do Marrone em cima da beleza jambo de Cariucha.

Bem, a festa de aniversário de 50 anos do jornalista foi realizada na requisitada casa de eventos, a Villa JK, em São Paulo. A celebração contou com a presença de cerca de 600 convidados, entre celebridades e anônimos.

E acontece que o cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, subiu ao palco da festa para interpretar sucessos da música brasileira ao lado de outros grandes nomes da música e do entretenimento, e entre eles estava a Cariucha.

Com a musa do Fofocalizando, Marrone soltou a voz com os clássicos “Dormi na Praça”, sucesso da dupla com Bruno, e “Pense em Mim”, de Leandro e Leonardo. Alguns trechos desses momentos musicais foram compartilhados nas redes sociais de Cariucha.

E durante as apresentações, o cantor trocou olhares constantes com a influenciadora, deixando o clima bem envolvente.

Amores, se tiver possibilidade desse casal acontecer, eu vou shippar horrores!