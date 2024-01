Marlene Mattos recebe alta hospitalar após susto no ano novo

Marlene Mattos deixou seus fãs preocupados diante do seu estado de saúde. Após apresentar uma indisposição intestinal, a empresária teve que ficar internada no Barra D´Or, no Rio de Janeiro. Mattos passou por uma bateria de exames para descobrir a origem do problema e informou em seu Instgaram que está melhor.

“De alta e bem melhor. Obrigada pelo carinho nas mensagens. Feliz tudo novo para todos vocês. Muita luz e vitórias na vida nova de cada um. Saúde e paz”, escreveu, de forma sucinta, no Instagram.

Fábia Oliveira contou que Marlene foi diagnosticada com diverticulite, uma inflamação na parede interna do intestino. A produtora não deu detalhes sobre a tal doença em suas redes.