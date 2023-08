Marlene Mattos dispara sobre Paquitas: “Elas vivem até hoje de ser Paquitas”

Em novos episódios da série documental sobre a vida da Xuxa Meneghel, Marlene Mattos diz que se as Paquitas não fossem Paquitas elas não seriam reconhecidas

Antes do meu banho matinal entrei em contato com minhas fofoqueiras para falar sobre as Paquitas da Xuxa e as declarações de Marlene Mattos no documentário sobre a vida de Xuxa Meneghel. Acontece que Marlene diz que as pautas não seriam as Paquitas sem Xuxa e que elas não seriam reconhecidas sem a carreira.

“Eu fiquei sabendo várias coisas que você falava não só para mim. Você tem noção o que você fez com a cabeça das meninas? Comigo não porque eu já era uma mulher. Eu soube que você exigia que ela pintassem o cabelo”, disse Xuxa, se referindo ao padrão criado pela empresária que mexia com a cabeça das Paquitas e de todo o Brasil.

Marlene ainda responde: “Você fica escutando o que as pessoas dizem, eu nunca mandei pintar o cabelo. As Paquitas se não fossem paquitas ninguém nem saberiam que elas existiam”