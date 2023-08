Marlene Mattos dirigirá reality de Carlinhos Maia

O influenciador revelou que gostou das entrevistas da empresária após ela aparecer no documentário da Xuxa.

Gente, após todos os depoimentos que temos visto por aí, será que ele realmente fez uma boa escolha? Após todo o rolê envolvendo a minha musa e eterna Rainha do Baixinhos Xuxa, com a sua ex-empresária, Marlene Mattos, o influenciador Carlinhos Maia revelou nas suas redes sociais, que resolveu contratar a mesma para dirigir o seu reality.

“Já mandei mensagem pra Marlene Mattos, que era da Xuxa, pra ela organizar a Casa, porque eu sozinho não consigo não”, iniciou o influenciador.

Em seguida, ele explicou que já havia tido a oportunidade de trabalhar com Marlene, mas tinha ficado com medo, o que mudou após ele assistir as últimas entrevistas da mesma, que voltou a ter ibope com a sua aparição no documentário da Xuxa.

“Marlene Mattos, gente, eu tava na casa dos Poncios gravando uma vez, aí ela foi lá, né. Oxe, adorei a Marlene. Aí na época ela queria fazer um projeto comigo, aí não rolou porque eu fiquei com medo. Mas eu assistindo as entrevistas agora tô adorando a Marlene”, explicou.

Por fim, Carlinhos pede a ajuda de seus fãs para decidir quais outros famosos poderiam integrar o reality. “Vão me dando ideia aí, quero vocês cada vez mais dentro disso. É de vocês”.

Carlinhos Maia quer trabalhar com Marlene Mattos pic.twitter.com/YiMUDHBTlx — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) August 11, 2023