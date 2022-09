Mark Zuckerberg e Priscilla anunciam gravidez do terceiro filho

Cegonha chegou animada no mundo dos famosos

Sabe aquela sensação de nunca ter um boleto para chamar de seu, ou ter uma conta atrasada? Assim será a vida do mais novo herdeiro da fortuna de Zuckerberg. O dono do Facebook, WhatsApp e Instagram anunciou, junto a sua esposa Priscilla Chan, que vão ter mais um bebê, o terceiro do casal.

“Muito amor. Feliz por partilhar que Max e August vão ter uma nova irmãzinha no próximo ano!”, escreveu o executivo em seu Instagram. Vale lembrar que Zuckerberg e Chan já são pais de duas meninas.

A cegonha está bem animadinha nos últimos dias, trazendo muita novidade para o mundo dos famosos, continue assim.