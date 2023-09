Marisa Orth procura ajuda após problemas na relação com o filho

A atriz contou detalhes sobre sua relação problemática com o filho, João Antônio, seu filho com o ex-marido Evandro Pereira

Marisa Orth não esconde que enfrenta problemas na sua relação com o seu filho de 24 anos, João Antônio. A atriz contou que a criação do filho, que é fruto do seu casamento com o ex-marido, Evandro Pereira, foi problemática e que os dois precisaram de terapia juntos para conseguir superar os traumas do passado.

“Quando a gente deixa de cuidar de alguém, a gente se sente culpada. Tenho culpa por ter trabalhado demais, por não ter entendido quem ele era a tempo. Eu julgava algumas características dele como sendo apenas uma frustração do meu desejo. É um egocentrismos de mãe. Porque é muito difícil”, disse ela.

Ela ainda completa: Ao mesmo tempo, me culpo por ter mimado demais, ter dito muito sim, e me culpo por ter tido que ser dura muitas vezes. Dizem que no primeiro filho você erra, e no segundo você é uma expert. Só tive um filho. É uma frustração que eu tenho, de não ter dito outro filho”, disse em entrevista ao Theorapia, podcast do ator Theodoro Cochrane.