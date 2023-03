Mário Kertész revela alívio ao demitir Alexandre Garcia da rádio: “Ele queria um chuveirinho para o furico”

Radialista respondeu a pergunta de um internauta e deu o que falar ao comentar a demissão de Alexandre nas redes sociais, lembrando de um episódio cômico

Não é de hoje que Alexandre Garcia dá o que falar nas redes sociais, disso a gente sabe, mas foi Mário Kertész comentar a demissão do radialista do grupo que o bicho pegou. Mário disse que sentiu alívio com a notícia da demissão e ainda relembrou de uma história de quando Alexandre foi tirar férias e reclamou da falta de bidê no quarto de hotel.

O internauta pergunta: “Qual foi a sensação de dispensar Alexandre Garcia como comentarista da rádio?”, e o radialista da Rádio Metrópole responde prontamente.

“Alívio. Você sabe que num dos últimos comentários dele ele estava reclamando que foi de férias para Portugal e chegou lá no hotel que ele estava não tinha bidê e ele não gostava de limpar-se, depois de defecar, com o papel. Ele queria um chuveirinho para o furico dele”, disse.