Marina Sena rebate críticas sobre sua apresentação no The Town: “Não quero ser a nova Gal”

A cantora afirmou que Gal é uma de suas grandes inspirações e garantiu que só chegou onde está por sua própria dedicação.

Minha gente, que nossos artistas brasileiros, na maioria das vezes, não são valorizados da forma que merecem, principalmente quando se trata de um festival tão grandioso como o The Town, todos nós sabemos, porém, a que ponto chegamos não é mesmo?

Ontem (10), após se apresentar no festival, com um show homenageando a nossa eterna Gal Costa, a cantora Marina Sena foi extremamente criticada e comparada, de forma negativa, com a homenageada, o que a deixou incomodada e foi até o twitter rebater as críticas.

“Vocês juram que se eu fosse ruim eu seria uma menina de Taiobeiras que tá conquistando tanta coisa? Por qual motivo isso tudo me seria dado? De graça assim? Não tenho sobrenome, não tinha dinheiro, influência, não tinha absolutamente nada. Não havia nenhum motivo pra eu estar aqui a não ser minha própria coragem, dedicação, autenticidade e talento, Vocês que se mordam!”, publicou Marina.

— Marina Sena (@amarinasena) September 11, 2023

Logo em seguida, a cantora não só elogiou Gal Costa, mas também afirmou que ela é uma de suas grandes inspirações, ao ponto que a mesma afirma sentir a presença de Deus na voz da idola.

“Para o resto da minha vida, por onde eu for, eu vou levar o nome de Gal. Não quero ser a nova Gal, só quero que todos saibam de onde vem o pulso inicial desse movimento do corpo, da alma, do espírito, que Gal possibilitou eu e tantas pessoa de sentir. Eu sou uma das tantas filhas de Gal desse país. Na voz dela é onde eu me conecto com Deus. E eu vou ter pra sempre gratidão por ela ter expandido tanto a minha alma”, finalizou a artista.