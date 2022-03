O encontro de milhões. Marina Ruy Barbosa é clicada ao lado de Vanessa Hudgens

As personalidades se encontraram na semana de moda de Paris

Essa semana de moda em Paris está gerando muito valor para as personalidades brasileiras. O networking de milhões, das gatas. Marina Ruy Barbosa não ficou de fora e foi clicada ao lado de Vanessa Hudgens, sim a Gabriella de High School Musical.

As duas foram convidadas especiais do estilista Giambattista Valli, e vestiram peças do designer. Alguns seguidores disseram até que Marina estava a cara de Gisele Bündchen.

Marina escolheu um conjunto belíssimo off white com detalhes em verde, brincões e uma bolsinha dourada. Já sua amiga,Vanessa, mandou o vermelhão e arrasou no look.

Já shippo essa amizade que carrega consigo a torcida do Brasil e do mundo. Inclusive, arrasou Marina, beijos sua linda.