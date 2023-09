Marina Ruy Barbosa sobre redes sociais: “Não tenho paciência”

A atriz declarou que não expõe sua vida pessoal nas redes por falta de paciência para lidar com as tecnologias

Eu já disse aqui que amo as meninas do PodDelas e que não perco um episódio em nome das fofocas que são contadas da boca dos famosos. Marina Ruy Barbosa esteve no programa e contou que não tem paciência para ficar postando sua vida pessoal nas redes sociais. A musa ressaltou que não têm close friends no Instagram e que não tem perfis privados.

“Sou bem reservada. Não tenho Instagram privados. Não tenho close friends, de melhores amigos. Não tenho paciência. Eu gravo alguma coisa, falo que vou postar e passa e esqueço. Já fui mais postadeira, são fases”, revelou a ruiva, que coleciona mais de 42 milhões de seguidores no Instagram.

“Eu vejo os comentários, vejo tudo. Eu vejo menos do que eu via. Antigamente, eu queria ver tudo e me dava raiva quando eu via coisas que não eram condizentes com a realidade. Mas hoje já sou desapegada, consigo dar uma risada”, afirmou.