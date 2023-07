Marina Ruy Barbosa se emociona na porta da Globo com declaração dos fãs

Poucos dias depois do seu aniversário de 28 anos, a atriz recebeu diversas homenagens na porta da Globo e não segurou as lágrimas quando viu a quantidade de amor que estava recebendo

Não é de hoje que sabemos que Marina Ruy Barbosa ganha hate na web até de quem não deve, mas o que os haters não esperavam é a quantidade de amor que ela recebeu na porta da Globo nesta terça (04). A atriz teve que segurar as lágrimas ao receber os seus fãs e o carinho de todos, mesmo com as ondas de comentários ruins que sempre atacam a atriz.

Marina Ruy Barbosa se emociona com carinhos dos fãs e desabafa: "Eu não sei porque tem tanta gente que implica comigo".pic.twitter.com/7UkbzYYMN4 — PAN (@forumpandlr) July 5, 2023

“Eu não sei por que tem tanta gente que implica comigo”, desabafou a atriz entre lágrimas. Ela chegou a brincar: “Quanto mais falar de mim, mais a minha bunda cresce”.

Os fãs que estavam no local apoiaram a atriz a fazer o seu trabalho e seguir em frente dizendo que ela nasceu perfeita e que não deve olhar para o que os outros dizem sobre ela.