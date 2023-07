Marina Ruy Barbosa está namorando empresário milionário

De acordo com Léo Dias, a ruivinha da Globo está com um novo namorado no pedaço e não deixa a desejar na bufunfa

Tá pra nascer alguém com o dedo melhor que o de Marina Ruy Brabosa para homem. De acordo com Léo Dias, a atriz está de affair novo com o empresário cheio de grana, Abdul Fares. O relacionamento é recente, mas eles não deixam de provar que é mais do que sério. Léo Dias ainda informou que Abdul tem 39 anos e nasceu em São Paulo, sendo de família libanesa. O empresário é co-fundador da Blue Group Digital, uma marca de serviços digitais. Além disso, ele é sócio da LP Real Estate, do setor imobiliário, das Lojas Mappin e da loja de móveis Marabraz. Acertou a mão, Marina, como sempre!