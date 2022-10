MariMoon revela que não assiste MTV: “A MTV hoje é uma droga”

Ex-VJ da MTV, surpreendeu a todos ao revelar que não assiste MTV em entrevista ao programa ‘De Lado Com Fefito’

Essa é para as minhas leitoras que têm a memória boa, porque só elas vão lembrar a febre que foi MariMoon e MTV no Brasil. O que chocou minha fofoqueiras de plantão foi que a musa não assiste mais o canal de tv, onde foi VJ durante os anos de 2008 e 2012. Em entrevista ao programa ‘De Lado Com Fefito’ em conta que acha uma droga a emissora hoje.

O entrevistado pergunta se ela assiste à emissora e ela responde: “Claro que não! A MTV hoje é uma droga”.

“A MTV Brasil foi algo muito especial, por muitos motivos. A gente tinha a oportunidade de criar conteúdos inéditos e tinha cabeças muito legais pensando coisas que realmente iam fazer diferença para os jovens e para a sociedade”, completa.

A musa ainda diz que eles tratavam educação secundária e educavam as pessoas musicalmente, falando de assunto importantes desde tempos antes.