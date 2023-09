“Marido de Walewska não arcou com nada do funeral”, diz irmão da atleta

Além de não ajudar com as despesas, o marido da atleta não compareceu ao funeral. O motivo teria sido por respeito á família da atleta.

Eitaaaa minha gente, o Wesley Oliveira, irmão de Walewska veio a público revelar que pagou cerca de R$ 20 mil em despesas do funeral e que o marido dela não colaborou com nada. Neste sábado (23), c corretor de imóveis Ricardo Alexandre Mendes também não compareceu à despedida da esposa que morreu na última quinta-feira (21) após cair do 17º andar do prédio em que morava em São Paulo. As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

“Resolvi todas as burocracias, eu paguei todo o funeral. O marido da minha irmã não arcou com nada”, informou Wesley. “Eu fiz o que tinha que fazer porque era minha irmã. Corri para o prédio no dia do incidente, resolvi todas as burocracias, eu paguei tudo. Tanto a parte do translado, até todos os custos gerais do funeral. No total foram R$ 20 mil de custos. O marido da minha irmã não arcou com nada.”

Um amigo de Ricardo disse que ele não compareceu ao velório a pedido da família. “O Ricardo está destroçado, em prantos, não para de chorar, está arrasado. Ele comprou a passagem, mas os pais dela pediram para ele não ir. Orientaram porque o clima tava meio pesado. Por isso ele não foi”.