Marido de Simone Mendes sobre 3 separações em um dia só: “Em crise há 11 anos”

Kaká Diniz, que é casado com a cantora sertaneja, usou suas redes sociais para brincar com a mídia diante de sua vida pessoal com Simone

Desde quando eu cheguei por aqui a vida participar de Kaká e Simone é vasculhada e revigorada pela mídia para tentarem achar algo. Depois de uma segunda (25), com três separações, o empresário não deixou de ressaltar que para a mídia os dois vivem em crise há 11 anos. “Mô, estamos em crise… de amor [risos]”. Na sequência, o casal apareceu dando um beijo: “Tem 11 anos que o povo diz que eu estou em crise com Simone. 11 anos. Mas, a cada dia que passa, o negócio fica melhor ainda.” Ele ainda completou: “E digo mais: a gente já casou quantas vezes?”, perguntou o empresário. “Quatro”, respondeu a artista. “Vou casar mais dez!”, afirmou ele.