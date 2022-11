Marido de Perlla se pronuncia após prisão: “Me sinto muito machucado por tantas inverdades”

Marido da cantora lamentou e contou detalhes sobre os esquemas bilionários pelos quais é acusado de fazer parte

Patrick Abrahão se pronunciou após ser preso acusado de participar de um esquema criminoso bilionário. O marido de Perlla usou o Instagram para contar detalhes da fase turbulenta de sua vida e ainda agradeceu o carinho e as orações de todos os seguidores que gostam do casal.

“Paz do Senhor, meus amigos. Em meio a dias difíceis, queremos agradecer o carinho e a oração de todos, principalmente a nossa família. Para nossas esposas, gostaríamos de deixar claro que a melhor decisão das nossas vidas foi casar com vocês, obrigado por todo apoio incansável. Temos recebido milhares de cartas e queremos do fundo do coração agradecer a cada um, temos lido todas, nos emocionado e nos sentindo mais perto de vocês”, disse o comunicado.

Patrick negou a acusação pelos crimes.”Claro que eu, Patrick, me sinto muito machucado por tantas inverdades. Fatos que nem constam no processo a meu respeito e nem denúncia existe ainda. Como se eu tivesse esmeraldas em casa, movimentado bilhões, me colocando como dono de uma empresa que eu era investidor. Declaro que estamos 100% à disposição da justiça para esclarecer tudo. Estamos bem, fomos tratados com respeito desde a hora da prisão até o momento que estou escrevendo essa carta para vocês. Cremos que breve tudo será esclarecido e retornaremos para o seio de nossa família. Mesmo em meio à luta, estamos firmes, ganhando vidas para Jesus, orando nas celas, e como eu sempre falei, ‘o que não nos mata, nos fortalece'”, disse.

Em todo o comunicado, o marido de Perlla nçao reclamou da situação que viveu, e passou pro tudo sem reclamar. “Aprendi a viver em todas as situações, sem reclamar, e bendito seja o nome do Senhor. Para tudo tem um propósito, e estou vivendo ele com ajuda de Deus. Contamos com a oração de vocês sempre, estamos aqui, mas nosso coração aí, e breve venceremos essa momentânea tribulação. Um abraço, Patrick Abrahão”, concluiu.