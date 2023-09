Marido de Jenny rebate acusações de Bia Miranda: “Caminho do mal”

Fábio Gontijo soltou o verbo depois das acusações de Bia Miranda que ficou nervosa com algumas declarações da mãe dentro do reality

Eu sabia que colocar Jenny Miranda dentro da casa ia gerar o maior bafafá com sua filha aqui fora. E não deu outra. Bia Miranda ficou nervosa com as declarações da mãe e chegou a chincha. No meio da briga até o esposo de sua mãe, Fábio Gontijo entrou no meio para rebater os comentários.

“A filha sempre quis seguir o caminho do mal. Saiu de casa para morar com bandido, dentre várias outras coisas que não cabem aqui ficar expondo. Mas a questão é que a Jenny sempre cuidou da Bia, e a Bia nunca aceitou os cuidados da mãe”, afirmou.

Fábio ainda comenta a história que Bia disse que sua mãe a obrigou a apagar um post. “Você é tão falsa, que você diz que esse post que ela pediu pra você apagar é um post que tinha mais curtidas, você sabe muito bem que era um post que você estava de lingerie, na cama dela”, falou.

“O mínimo que uma mãe pede para uma filha, por questão de respeito tanto da sua imagem perante o público quanto respeito por ela, é que você apagasse uma foto de lingerie na cama dela. Então, não tente inventar história, não vem contar mentira porque aqui não cai não. Que história é essa? Que palhaçada é essa”, disparou.