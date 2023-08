Marido de Ivete Sangalo rebate Maira Cardi: “Vamos rezar por ela”

Daniela Cady usou suas redes sociais para rebater o comentário de Maira Cardi nas caixinhas de perguntas do Instagram

Daniel Cady não ficou calado diante da treta com Maira Cardi, o marido de Ivete Sangalo pediu para que seus seguidores orassem por ela para que ela melhorasse. Daniel ainda diz que prefere ser reconhecido como marido de uma famosa foda do que de outras coisas que envergonham.

“Venha cá, vocês já gostam de resenha, né? Esquece essa mulher meu povo, vamos rezar por ela que com fé em Deus ela vai melhorar. Eu prefiro ter fama, ser famoso por ser casado com uma mulher foda, que é a Ivete Sangalo, do que ter fama de outras coisas que a gente se envergonha”, disse.

🚨FAMOSOS: Após a coach Maira Cardi, ex-esposa de Arthur Aguiar, dizer que Daniel Cady só é conhecido por ser marido de Ivete Sangalo, o nutricionista respondeu ela:



“Melhor ter fama por ser casado com a Veveta do que ter fama de outras coisas, né?” pic.twitter.com/twsH4NLH4n — CHOQUEI (@choquei) August 16, 2023

Vale ressaltar que Daniel desmentiu informações de um vídeo de Maira, dizendo que a receita não levava ao Alzheimer e outras doenças citadas por ela.