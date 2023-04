Marido de Andréa Sorvetão passa por cirurgia: “Tirou tudo!”

Esposa de Conrado comemorou o sucesso da cirurgia de remoção de um tumor maligno (Foto: Reprodução)

Andréa Sorvetão apareceu sorridente no Instagram para comemorar a cirurgia de retirada de um tumor maligno do seu marido, Conrado. A cirurgia foi realizada com sucesso e a ex-Paquita disse que agora ele seguirá para os próximos passos do tratamento contra o câncer.

“Foi um sucesso a cirurgia! O doutor Sérgio falou que tirou tudo! Agora vamos ver os próximos passos. Estou aqui, eu e Deus, em oração o tempo inteiro. Eu só quero agradecer cada oração que eu recebo aqui, cada palavra maravilhosa que eu tenho recebido, pessoas cantando louvores, muito obrigada! O próximo passo é a recuperação e os médicos vão dar o boletim médico certo”, disse ela.

Na sexta, 31, Conrado contou detalhes de como descobriu o câncer, dizendo para que as pessoas façam exames recorrentes para descobrirem qualquer problema de saúde que possa aparecer.