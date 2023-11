Marido de Ana Hickmann é acusado de agredir a apresentadora, ele nega tudo.

O caso aconteceu em Itú, São Paulo, na casa onde eles moram neste sábado (11).

Socorrooooo! Eu não to acreditando no que os meus olhos estão lendo. Acabei de receber uma nota de uma amiga que trabalha na impressa de Itú falando que a apresentadora Ana Hickmann foi agredida pelo seu marido, Alexandre Correa, dentro da própria casa deles neste sábado (11/11).

A Polícia logo foi acionada. A ocorrência aconteceu por volta das 16h30. A apresentadora estaria muito machucada e tentou dar depoimento em casa, mas precisou ir até a delegacia por exigência do delegado do caso. O caso está sendo tratado pela Delegacia Central da cidade, que fica no interior de São Paulo.

Assim que a imprensa de Itu divulgou que Alexandre Correa havia agredido sua esposa, Ana Hickmann, dentro da casa do casal. Então, o portal LeoDias entrou em contato com o empresário por telefone. Veja o que ele disse:

Alexandre negou veementemente as acusações e disse que essa história está sendo inventada. “Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa”, declarou.

O empresário também afirmou que não está na cidade: “Eu vim pra São Paulo pra resolver um assunto e vou voltar pra Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo”.

“A Ana está dormindo. Nem posso acordá-la, ela trabalha demais. Nem vou acordá-la a essa hora, 1h da manhã pra tratar de um assunto desse”, respondeu o empresário, quando perguntado se Hickmann está sabendo da notícia. Ele encerrou reforçando mais uma vez que a história foi inventada: “Isso é fantasioso”.