Mariano critica participantes de A Fazenda: “Errando um pouco a mão”

O cantor participou do Podcast Caras e contou que não assiste reality, mas acha que o pessoal tem entrado na pilha de que ganhar é brigar

Mariano deu sua opinião sincera sobre o reality da Record e disse que os participantes estão entrando na ideia de que quem ganha o reality é quem briga mais. O sertanejo ainda ressaltou que não assiste ao reality,mas deu sua opinião em entrevista ao Podcast Caras.

“Eu não acompanho o reality, mas eu acho que o pessoal tá errando um pouco a mão. Acho que eles entraram nessa pilha nessa de quem ganha reality, é quem briga mais, quem faz polêmica. Eu acho que eles estão errando a mão”, declarou ele.

“Na minha concepção, acho que tinha que ser ao contrário. Quem tinha que ganhar reality é quem convive melhor com as pessoas, quem consegue lidar melhor com situações de adversidade, não quem faz mais barraco”, completa.