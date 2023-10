Mariana Rios é alvo de críticas ao assumir namoro com ex de amiga

Internautas foram polarizados ao descobrirem que a atriz estava namorando o ex de sua amiga, Isabella Settanni

Mariana Rios assumiu o seu namoro com Juca Diniz, neto de Abílio Diniz, e deixou os internautas boquiabertos ao descobrirem que ele é ex-namorado de uma de suas amigas, Isabella Settanni. O romance foi anunciado na semana passada junto de um álbum de fotos do casal em Paris, e os internautas não perdoaram a atitude da apresentadora.

Antes de tudo, Isabella parou de seguir Mariana nas redes sociais. Por causa disso, os internautas ficaram com opiniões divididas sobre o novo romance da atriz e apresentadora.

Alguns fãs criticaram a decisão dela de engatar o romance com o ex de uma amiga. “Com tanto homem no mundo, foi escolher justo o ex da amiga?”, questionou um seguidor. “Ouvi na rede vizinha que é ex da amiga. Mulher, que coisa feia”, afirmou outro. “Assumir o ex de uma amiga é o fim”, comentou mais um.