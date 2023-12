Mariana Goldfarb fala sobre relacionamentos abusivos: “Tudo o que o abusador fala é mentira”

A influenciadora é ex-esposa de Cauã Reymond e revelou que passou por um relacionamento abusivo no passado

Mariana Goldfarb abriu o coração para sua audiência no Instagram e contou detalhes sobre um relacionamento abusivo que viveu no passado. A influenciadora gerou o maior burburinho na web com o seu relato.

“Quando eu saí do relacionamento abusivo que tive, achava que, me foi dito que eu não ia trabalhar com a mesma frequência com que eu trabalho, que ninguém ia me querer, que eu não seria nada, que meu gênio é super difícil”, pontuou em um story do Instagram.

“Eu queria dizer para vocês o seguinte: não caiam nesse papinho. Vocês são completamente capazes de trabalhar, de se estruturar, de serem independentes, de construírem uma vida nova. Tudo o que o abusador fala para minar a autoconfiança, o nosso amor-próprio, a forma como a gente se comunica com o mundo é mentira”, acrescentou.

“E eu sei que dá medo de sair de determinadas situações, da gente estar acostumada onde a gente está, de onde a gente não vai sair, de onde acha que é isso mesmo. Sei que é difícil, pode acreditar que eu sei. Mas existe um mundo lá fora de possibilidades e existem também os nossos talentos”, concluiu.