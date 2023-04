Mariana Goldfarb desabafa: “Minha vida passando por um duplo twist carpado”

Ex-esposa de Cauã Reymond não gostou nada dessa notícia que evidenciaram o seu biquíni em um dia de praia

Hablou e trouxe sua vida pessoal à tona. Tudo indica que a vida de Mariana Goldfarb está passando por mudanças drásticas que nem ela está compreendendo bem o processo das coisas. Depois de um término repentino com Cauã Reymond, a musa rebateu os holofotes que traziam a notícia dela na praia e a escolha do seu biquini no dia de sol.

“Minha vida passando por um duplo twist carpado. Eu focando no meu bem estar bem estar em contato com a natureza e vocês preocupados com o meu biquini não combina… Vocês não tem vergonha não? Até Deus duvida, credo. Bora cuidar da saúde, galera!”, escreveu ela.

De acordo com as más línguas, Cauã não gosta de ter sua vida pessoal exposta nas redes, como ela fez evidenciando o término sem antes sondar com oex-marido o que ele gostaria que fosse feito. “Eu tô na praia. Não tô indo pro baile não”, finalizou.