Mariah Carey em palco secundário? Fãs questionam Rock In Rio

Mariah Carey foi confirmada no Rock In Rio e os fãs foram à loucura com a notícia e o feito de Medina para o festival que acontece esse ano, em setembro, no Rio de Janeiro. Além da cantora, Cyndi Lauper, Tyla e Alison Wonderland também foram confirmadas, deixando um questionamento: por qual motivo colocaram a cantora de All I Want For Christmas Is You em um palco secundário, o Sunset?

A cantora está marcada para o dia 22 de setembro, mesmo dia que Shawn Mendes e Ne-Yo no palco principal. Os internautas chegaram a fazer um estudo sobre as carreiras no mundo do pop e contaram que eles não chegam nem aos pés do que Mariah fez.

“O Rock in Rio botando Mariah Carey no Palco Sunset e o Shawn Mendes como headliner do Palco Mundo no mesmo dia. A curadoria desse festival come merd*, só pode”, ironizou um internauta identificado como Tom. “Mariah Carey no Palco Sunset é pra bater meta de engajamento, porque não é possível”, observou Marcelo Furtado.