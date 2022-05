Baldada de emoção! Ex-BBB Maria faz as pazes com a irmã após meses sem se falarem

A irmã defendeu muito a atriz aqui fora depois de sua expulsão por causa da baldada

Ah gente, não tem coisa que preenche mais meu coração que família fazendo as pazes! Nesta segunda-feira, (9), Maria, a expulsa do ‘BBB22’, mostrou um momento fofo com a sua irmã, Gabriela Andrade, após meses sem se falarem, acredita? Até antes do ‘BBB22’ elas já não se falavam!

A cantora aproveitou o Dia das Mães, no domingo (08), para promover o reencontro com a irmã. “Feliz Dia das Mães”, escreveu atriz no story com Gabriela, que, por sua vez, compartilhou o vídeo com a frase: “Te amo”.

As duas não se davam bem desde antes do BBB22. A irmã de Maria, inclusive, só ficou sabendo da participação da ex-sister no reality com o anúncio oficial da Rede Globo, acredita leitor(a)? Na época, a moça jurou por Deus que não sabia que a moça ia participar e que estava chocada tanto quanto os internautas.

A irmã da Maria falando que não sabia que a irmã ir pro bbb e elas brigaram uns dois meses que não se falam



A Maria tem personalidade forte né vai dá muito entretenimento pra nós GOSTO pic.twitter.com/pdriiAS6CP — kah (@kabiscoiteira) January 15, 2022

Que bom né? Felicidades para as duas e que a paz reine entre elas, porque família é família!